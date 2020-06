Cristiano Ronaldo, señalado. La final de la Copa de Italia, en la que el Nápoles salió triunfador en los penaltis, ha provocado feroces críticas de la prensa local a la estrella portuguesa, que no jugó su mejor partido.

"Fue el peor de la final", llega a mencionar 'La Gazzetta dello Sport' en uno de sus artículos, atribuyendo a Cristiano la puntuación más baja de todos los futbolistas que estuvieron sobre el verde (junto a José Callejón).

Es cierto que el ex del Real Madrid estuvo desaparecido durante los noventa minutos (no hubo prórroga). Apenas remató en una ocasión a portería contraria, y la pelota se marchó muy desviada.

En la tanda de penaltis, de hecho, no puso ni siquiera lanzar, ya que era el quinto en el orden de lanzamientos y ya en el cuarto el Nápoles se llevó la victoria. Reclama los privilegios del delantero central, incluido con el derecho inalienable de disparar cada vez que tiene el balón, pero no se da cuenta de que ya no está en el Real Madrid. Y que Dybala no es Benzema (ni siquiera Higuaín). Se arriesga a ponerse triste. En los penaltis: ¿tenía que tirar el último para celebrarlo?", escribe el periodista Sebastiano Vernazza en 'La Gazzetta'.

Se trata de la segunda final que Cristiano Ronaldo pierde con la Juventus de Turín, club al que se marchó en el verano de 2018 a cambio de 100 millones de euros procedente del Santiago Bernabéu. Desde aquella salida, ni el Real Madrid ni Cristiano parecen encontrar su sitio.