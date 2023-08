El mundo del fútbol reacciona a la polémica de Luis Rubiales, que protagonizó una imagen bochornosa en la final del mundial femenino en la que la selección española salió campeona por primera vez en su historia.

El todavía presidente de la RFEF dio un beso no consentido a Jenni Hermoso. Antes se había llevado las manos a sus genitales con el gol de Olga Carmona.

La Federación publicó un vídeo de Rubiales, en unas disculpas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de "insuficientes y no adecuadas". Y el mundo del fútbol está reaccionando a la polémico.

Isco Alarcón, futbolista del Real Betis, ha condenado los hechos en 'T5': "Si no fue consentido, creo que es un abuso de poder. Le mando todo mi apoyo a Jenni Hermoso".

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también ha reaccionado al polémico gesto de Rubiales: "Como la mayoría de la gente, pienso que ha sido un comportamiento que no me ha gustado. No es un comportamiento de un presidente de Federación".

"Yo tengo claro cómo tengo que comportarme y cuál es mi responsabilidad social como entrenador del Real Madrid, y no me permito juzgar lo que hace otro", ha expresado el preparador del Madrid, que se mide al Celta de Vigo este fin de semana en LaLiga.

Precisamente el preparador del Celta, Rafa Benítez, se ha pronunciado sobre Rubiales: "Todos hemos visto un comportamiento y coincidimos en que no ha sido correcto. Luego ya están los las autoridades competentes para tomar decisiones".

En Girona, su entrenador, Míchel, insistió que es algo que "no debería haber ocurrido": "Me pongo en la piel de Jenni y si se ha sentido agredida es un hecho que no debería haber ocurrido. Se ha tapado un poco el éxito que ha logrado el fútbol femenino. Es triste que sea por una situación de este tipo. Mi respeto y admiración hacia Jenni y las compañeras".