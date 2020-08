La Champions femenina ya tiene final. El Olympique de Lyon se enfrentará al Wolfsburgo. Este miércoles quedó eliminado el Paris Saint-Germain, donde la española Irene Paredes ejerce de capitana.

Y tras el encuentro estalló contra la UEFA. Afirmó que es "discriminación" que no haya VAR en la Champions femenina. "Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad", afirmó la central.

"Que no haya VAR en la Champions femenina es parte de la discriminación. No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad. Si estamos los mejores de Europa, necesitamos a las mejores árbitras de Europa, necesitamos la ayuda del VAR y de momento no la tenemos", afirmó.

Asimismo, cargó contra la árbitra del partido, Anasatasia Pustovoitova: "Queda a la vista que no ha estado al nivel. No ha hecho más que sacarnos tarjetas amarillas, lo cual te condiciona bastante. Si hubiese arbitrado para los dos igual hubiese sido diferente".

El Olympique, vigente campeón, alcanza otra final y vuelve a desesperar a Paredes, que ha perdido los cuatro choques ante el cuadro lionés. "Es decepcionante", sentenció la española.