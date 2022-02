A sus 20 años, Irene López ha decidido dejar el fútbol. Fue campeona del mundo con la selección sub'17 y ahora militaba en el Madrid CFF de la Liga Iberdrola.

Ella misma ha contado en sus redes sociales que ha tomado esta decisión para cuidar su salud mental: "Hoy me despido del deporte que me ha acompañado toda mi vida, desde que me alcanza la memoria. Podría 'disfrazar' los motivos por los cuáles dejo el fútbol pero no lo voy hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental, y lo comparto para aquellos que me lean y se den cuenta de que no están solos".

"Me sentiré agradecida por todas y cada una de las personas que se han cruzado en mi camino, de todas he aprendido, por poquito que fuera, pero sobre todo me siento agradecida de haber pertenecido a esta familia, mi familia, al Madrid CFF, que me ha visto crecer y me ha cuidado desde que tengo uso de razón", escribe.

Irene, después de ser campeona del mundo juvenil, se marchó al Espanyol para posteriormente regresar al Madrid CFF. Allí ha jugado sus últimos minutos en el fútbol, priorizando su salud mental por encima de todo.

La exjugadora ha reconocido que sigue siendo un tema tabú hablar de la salud mental "para la gente de su generación". "Imagina entonces para la de mis padres...", reflexiona.

Y le agradece toda la ayuda que le han aportado para tomar esta decisión: "Ellos me han ayudado a priorizarme, no es duro priorizarse, pero sí es duro tener que decir que no a todo para dedicarte a ti. Ese egoísmo es necesario".