Infantino: "El videoarbitraje ha dado un resultado extremadamente positivo"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el polémico sistema de arbitraje asistido por vídeo (VAR) que se está probando en el Mundialito de Clubes de Japón ha dado un resultado "extremadamente positivo". "Es positivo porque los árbitros han podido tomar la decisión correcta y la transparencia y la justicia se han impuesto en el juego", explicó en una rueda de prensa celebrada en el Estadio Internacional de Yokohama, sede de la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Kashima.

El polémico VAR se empleó para validar el segundo gol del Madrid en su semifinal contra América y sirvió para conceder un penalti a los japoneses que les ayudó a clasificarse para la final del domingo, pero ha sido criticado por generar confusión, ralentizar el partido y generar situaciones potencialmente caóticas. "Desde hace más de cincuenta años se viene discutiendo sobre si usar o no el vídeo y a la FIFA se la ha criticado por no usar esta tecnología. Yo mismamente he sido escéptico, pero si no lo pruebas, ¿cómo vas a saber si funciona?" explicó el italiano.

"Resulta paradójico que, en 2016, en casa o en el propio estadio en pocos segundos los aficionados sepan si el arbitro ha cometido un gran error con solo mirar su móvil y el único que no lo sepa sea el propio colegiado, precisamente porque se lo prohibimos", explicó Infantino con respecto a por qué se aprobó el pasado marzo comenzar a usar este sistema de modo experimental.

"Con la cantidad de tiempo que se pierde en los partidos, ¿qué es un minuto o 30 segundos cuando, por ejemplo, puedes jugar la final de un Mundial si se toma la decisión correcta gracias al vídeo? No queremos parar el flujo de juego. El flujo es fundamental para este deporte y no contemplamos que se vaya a cortar merced al uso de este sistema", insistió.

Van Basten: "El mundo entenderá que este sistema es mejor"

Por su parte, el director general para el desarrollo técnico de la FIFA, Marco Van Basten, se mostró convencido de que en el futuro "todo el mundo entenderá que este sistema es mejor" y que su implantación es "cuestión de tiempo". El exdelantero holandés consideró que su funcionamiento en el torneo "no ha sido óptimo", pero que las decisiones tomadas gracias a su uso "fueron buenas".

En cuanto al segundo gol del Madrid, el de Cristiano, el ex del Milan detalló que se produjo un fallo de comunicación entre el árbitro y el equipo de asistentes en la sala de control, que por falta de costumbre mantuvieron apretado un botón para hablar al árbitro cuando no debían, lo que generó confusión en el colegiado. En todo caso, Van Basten recordó que el gol fue legal y que no anularlo fue justo, por lo que el resultado final del partido "no se vio comprometido".

Busacca: "Toda innovación lleva su tiempo"

A la rueda de prensa asistió también el jefe del Departamento de arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, que subrayó que "toda innovación lleva tiempo" y que en su momento se vivieron las mismas críticas cuando se introdujeron los asistentes (antiguos jueces de línea). "Le pedimos al arbitro que conserve su personalidad. Usará un vídeo para decidir pero siempre habrá un humano tomando la decisión", recalcó el excolegiado suizo, que afirmó que hay que seguir probando el sistema para mejorar su aplicación y que hay que trabajar en el "tiempo de respuesta".