Gianni Infantino: "La Superliga Europea es un riesgo real"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó en Zúrich que ha transformado una organización que cuando él llegó "estaba muerta y que hoy en cambio es dinámica y transparente". Infantino comenzó así a defenderse de las acusaciones que le han situado en las últimas fechas como encubridor del dopaje financiero del París Saint-Germain y del Manchester City, clubes que, según Football Leaks, habrían recibido inversiones millonarias camufladas como contratos de patrocinio, en su época de secretario general de la UEFA.

Infantino fue duro y contundente con este asunto: "Hemos cambiado la FIFA de arriba a abajo. No han encontrado ni van a encontrar nada en los correos, no hay acto ilegal alguno. No es cierto que el sistema ayudase al PSG. Se ha tratado a todos por igual. El objetivo no es matar a los clubes sino ayudarles a que sean sostenibles".

Ademas, el presidente de la FIFA ve "riesgo real" en la creación de una Superlia Europea: "Es un asunto que lleva 20 años sobre la mesa. Es nuestra responsabilidad encontrar vías para que el fútbol esté unido y por eso hemos propuesto un nuevo Mundial de Clubes. No soy profeta y no sé si se aprobará, pero tengo el reto de convencer a los clubes de mejorar el Mundial que ya tenemos".

Para terminar, Infantino explica la decisión que tomó acerca de que no se juegue el Girona - Barcelona en Miami: "Seguro que a LaLiga no le gustaría que la Premier disputase partidos en España".

Infantino advirtió que los futbolistas que participen en la Superliga de Europa podrían ser excluidos del Mundial y de otros torneos internacionales ante la propuesta de nueva competición que orqueste un nuevo orden en el fútbol continental.

Entre los futbolistas que podrían ser objeto de sanciones aparecen el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y el portugués Cristiano Ronaldo, entre muchos otros. "O estás dentro o estás fuera", sostuvo Infantino a periodistas.

"Si hay jugadores que no juegan al fútbol organizado, eso abarca todo: ligas nacionales, competiciones de confederaciones, la Eurocopa y la Copa del Mundo", señaló el dirigente.