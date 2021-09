No es la primera vez que Jürgen Klopp tiene un gesto así con un joven aficionado. Hace poco menos de un año, el técnico del Liverpool envió una conmovedora carta a Lewis Balfe, un joven de 11 años preocupado por todos los cambios que estaban por vivir.

El entrenador le aseguró que él también pasaba "miedo", pero que debía ser fuerte para hacer frente a todo lo que estaba por venir.

Ahora, ha salido a la luz otra carta que el alemán envió a un joven hincha que se encontraba en tratamiento por un cáncer.

Tristemente, el fan no ha podido superar la enfermedad y ha fallecido, pero su hermano ha querido publicar la carta que Klopp le envió en señal de agradecimiento.

"Mi hermano recibió esta carta de Jürgen Klopp mientras recibía tratamiento para su cáncer. Menudo caballero", reza el texto de Andy.

La carta íntegra:

"Querido Chris,

Primeramente, espero que no te importe que te escriba, solo quiero que sepas que todos dentro de la familia del Liverpool estamos a tu lado.

Eso es mucha gente, y hay ocasiones en las que paro y pienso en cuantísima gente nos está apoyando a mí y a mis jugadores y me explota la cabeza. Pero el hecho de que todos nos mantengamos todos unidos es lo que hace que este club sea tan especial.

Espero que en esta ocasión no les importe que hable en nombre de todos ellos cuando digo que estamos todos contigo. No son solo palabras, es algo que realmente nos importa. Cuando escucho a mis jugadores hablar de lo que les ayuda en días difíciles, una de las cosas que todos dicen es que el respaldo del club y de la afición marca la diferencia.

Otra cosa que me dicen es que su familia es lo más importante para ellos. Seguramente no necesite decirte esto, porque me han dicho que tiene una familia y unos amigos brillantes a tu alrededor y que todos están haciendo lo posible para apoyarte.

Nunca caminarás solo.

Jürgen Klopp".