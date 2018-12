La imagen más viral del Boxing Day: cachean a Wayne Rooney en la entrada a Old Trafford

Cualquiera podría pensar que se trata de una broma. Y es que la imagen de Wayne Rooney siendo cacheado a la entrada de Old Trafford puede parecer una inocentada, pero no, no lo es. Y es que el exjugador y leyenda del Manchester United no se salvó de las estrictas medidas de seguridad para acceder al campo del United en el Boxing Day.

El delantero ingles, toda una leyenda en Old Trafford con 559 partidos y 253 goles, pasó como cualquier aficionado por los controles de seguridad del club del norte de Inglaterra. La fotografía, como era de esperar, corrió como la pólvora por las redes sociales y muy pronto se hizo viral.

Tras el curioso momento, el actual delantero del DC United de la MLS estadounidense pudo disfrutar de la goleada de su exquipo ante el Huddersfield.