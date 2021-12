Kylian Mbappé y Erling Haaland. Erling Haaland y Kylian Mbappé. Ambos son los jugadores más deseados en el viejo continente y ambos parecen tener su futuro lejos de sus actuales equipos.

El francés termina contrato el próximo 30 de junio y a partir del 1 de enero será libre para negociar con cualquier club su contrato a partir del 1 de julio.

El noruego, por su parte, tiene contrato con el Borussia de Dortmund pero su representante, Mino Raiola, ya ha abierto la puja por él y su 'adiós' a la grada del Signal Induna Park apunta a que se trata de su última temporada con el conjunto amarillo.

En una entrevista en 'CBS', Zlatan Ibrahimovic ha querido ser partícipe del debate y ha analizado los puntos fuertes de ambos jugadores.

"¿Quién me gusta entre los jóvenes? Me gustan los jugadores elegantes, los jugadores que son lo más completos posible. Cuando eres futbolista, entiendes cómo hay que moverse, cómo hay que pensar y cómo actúan los demás jugadores. Me gustan los que prevén las cosas antes de que sucedan", ha señalado el sueco de 40 años.

'Ibra', en la línea de su gusto por la elegancia, elige a Mbappé: "Creo que Mbappé me recuerda un poco a Ronaldo el Fenómeno, su juego es muy elegante".

Sin embargo, sobre Haaland, ve en él ese hambre de gol necesaria en cualquier delantero: "Haaland también es muy fuerte, porque está obsesionado con marcar goles. Veo que es muy inteligente, solamente quiere marcar y sabe cómo haberlo".