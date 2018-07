Henderson: "Este equipo cree en su propia historia, queremos dar un paso más y ganar la Champions"

El capitán del Liverpool, Jordan Henderson, ha explicado que están "preparados para todo lo que pueda ocurrir" este sábado en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid y ha reivindicado que el club inglés también lleva "la Copa de Europa en su ADN" tras haber levantado el trofeo en cinco ocasiones.

"Creo en nuestra propia historia. Hemos funcionado muy bien para llegar hasta aquí y ahora queremos dar un paso más para ganar la Liga de Campeones", explicó en rueda de prensa Henderson, que ya era capitán del equipo 'red' en la anterior final europea del club.

"Podemos aprovechar la experiencia de la final de la Liga Europa que perdimos hace dos años. Ojalá nos permita avanzar y lo aprovechemos para ir por el buen camino, para nosotros es importante ganar trofeos y ojalá podamos conseguirlo mañana. Este club ha ganado varias veces la Copa de Europa y la lleva en su ADN. Vamos por el buen camino para conseguirlo", animó.

Para lograr la gloria, en el club 'red' están "preparados para todo lo que pueda ocurrir" en Kiev. "Sabemos que el Madrid es un equipo fantástico con jugadores fantásticos, pero pensamos que nuestro equipo también y debemos rendir al nivel que podemos. En definitiva, creo que podemos ganar al Real Madrid", avisó.

En cuanto a la labor de su entrenador, Henderson señaló que sus jugadores se siente "muy privilegiados" de que Jürgen Klopp esté al mando. "Hemos aprendido mucho de él y lo que ha hecho desde que ha llegado al club es increíble. Estamos encantados con él", agradeció, antes de lanzar un mensaje a la hinchada inglesa.

"Los aficionados son una parte importantísima de este club y nos han ayudado a llegar muy lejos. Ojalá que se pueda crear un ambiente parecido al que tenemos en Anfield porque ha supuesto una enorme diferencia que nos ha permitido llegar hasta aquí en la competición", destacó.

Van Dijk: "Como club, el Liverpool se merece ganar la final"

El defensa del Liverpool Virgil van Dijk ha asegurado que el conjunto 'red', por lo que es como club, "merece ganar la final" de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, y ha afirmado que no necesitan "más motivación" por enfrentarse al equipo blanco, ya que ya de por sí es un duelo "fantástico".

"El Liverpool como club se merece ganar la final y jugar la 'Champions' todos los años. Ojalá nos salga bien", señaló en la rueda de prensa previa al partido. "Es muy especial estar en la final. Creo que todo el mundo espera poder jugar. Tenemos que disfrutarlo, pero darlo todo", explicó.

Por otra parte, el central holandés aseguró que jugar una final es suficiente motivación y que no incrementa por tratarse del Real Madrid. "No necesitamos más motivación para mañana. Es un partido fantástico, hay muchos jugadores que no tendrán nunca la oportunidad de jugar una final. Queremos darlo todos para conseguir el resultado que queremos", afirmó.

Además, el neerlandés explicó que no está nervioso. "A mí me gusta estar relajado. Me parece que cuando empiece el partido seré yo mismo. En la posición en la que juego tengo que estar concentrado, dar todo lo que pueda dar. Voy a ser yo", indicó.

Van Dijk, que recaló en la entidad inglesa en el pasado mercado de invierno, reconoció que ya siente el Liverpool como su casa. "Desde el primer día todo el personal, el entrenador, la gente de Liverpool me han dado la bienvenida, me han ayudado a encontrar mi lugar. El Liverpool es mi equipo y Anfield es mi casa. Me encanta jugar para este club", finalizó.