El Real Madrid no pudo superar al Betis en el Villamarín. Los pupilos de Carlo Ancelotti se quedaron sin gol en el feudo bético, y firmaron un empate a cero que les deja a 9 puntos del Barça. Aún queda mucho. Aún quedan partidos, pero...

Pero los madridistas están atravesando uno de esos momentos en LaLiga en los que no. En los que se quiere, lógicamente, pero no se puede. No se logra. No se consigue. Porque ocasiones, pocas, hubo ante el Betis, pero si no se marca no se gana.

Como mucho, se empata. Y empate es también lo cosechado por los madridistas contra, por ejemplo, un Atlético con diez en el Santiago Bernabéu. Contra el Betis, lo mismo.

El duelo, intenso. Y con un Courtois que sacó una mano trascendental a Borja Iglesias en la que fue, posiblemente, la mejor oportunidad del encuentro. Fue en el segundo acto, y el delantero lo dejó claro. "Por eso gana lo que gana", le dijo a Edu Aguirre tras el encuentro ante los blancos.

Él no la enchufó. Sí lo hizo, anteriormente, Benzema. El gol, eso sí, fue anulado por mano de Rudiger. El trencilla fue a ver el vídeo, avisado por el VOR. El VAR lo dejó claro. La falta de Karim la tocó el central con el brazo, y fue suficiente para desviar el cuero y sorprender a Claudio Bravo.

El Barça, a 9

Y mientras, el Barça sigue ganando. Por la mínima, pero ganando. Por los pelos, pero ganando. Y sumando otros tres puntos después del tropiezo contra el Almería. Esta vez fue ante el Valencia, en un encuentro con polémica por un posible penalti de Kessie a Fran Pérez en el minuto 86.

No hubo nada, y los de Xavi cosecharon un triunfo que les permite dormir esta semana a 9 puntos del Real Madrid.

Queda mucho. Muchísimo. Un total de 14 partidos, que en puntos se traduce en 42 unidades aún por sumar y con un duelo directo entre blancos y azulgranas. Pero, a comienzos de marzo, la realidad es la que es. Y el Barça tiene un buen colchón de seguridad.