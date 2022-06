Todo empezó el pasado 5 de junio. Erling Haaland acusó al sueco Milosevic de haberle llamado "put*" sobre el terreno de juego. Y más.

"Primero me llamó puta. Puedo decir con seguridad que no lo soy. Luego me dijo que me rompería los pies. Un minuto después marqué, eso estuvo bien, Ojalá no se rompa los pies", dijo el ahora delantero del Manchester City.

Y ahora Ludwin Augustinsson, también sueco y jugador del Sevilla, le ha recordado antes del duelo entre ambos que hay cosas "con las que hay que lidiar" en el mundo del fútbol.

"He estado en España y Alemania y allí se dicen muchas cosas serias. Eso es algo con lo que hay que lidiar y no decir en los medios. Hay que aprender eso", dijo.

Y acusó a Haaland de "inmaduro": "Fue un poco inmaduro, porque eso puede molestar, pero hay una sensación de derbi entre Suecia y Noruega y esas cosas pueden pasar".

Haaland se vuelve a medir a Suecia en medio de estos comentarios de sus rivales, que le acusan de "inmaduro" y le piden que "lidie" con las cosas que ocurren en el campo.