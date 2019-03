Guardiola: "Quizá nuestros hijos cuando crezcan vayan a prisión por no estar de acuerdo con el Estado"

DICE QUE ACEPTARÁ QUE UEFA, FIFA O PREMIER LE SUSPENDAN POR EL LAZO AMARILLO

Pep Guardiola sigue con su particular lucha política en las ruedas de prensa. Ante las normas Premier, UEFA y FIFA que prohíben símbolos políticos en un campo de fútbol, el catalán tiene claro que él seguirá llevando el lazo. "Si la UEFA, la FIFA o la Premier me quieren suspender, que me suspendan", afirma.