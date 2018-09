Griezmann y Salah, fuera del mejor once del año votado por los jugadores

Los 11 mejores jugadores de la pasada temporada para los jugadores han sido desvelados en la gala The Best de la FIFA. Cuatro jugadores del Real Madrid monopolizan un once en el que, más que las presencias, llaman la atención las ausencias.

Griezmann, Salah y De Bruyne fueron las tres grandes ausencias de un once en el que sí estan Messi y Cristiano Ronaldo, los grandes ausentes de la gala.

Este es el once elegido como mejor del año para los jugadores:

De Gea; Dani Alves, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kante, Hazard; Messi, Cristiano y Mbappé.