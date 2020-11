Antoine Griezmann rompe su silencio. Y lo hace en medio de todo el huracán que generaron las declaraciones de su exrepresentante sobre Leo Messi y de su tío sobre los entrenamientos "preparados para unos pocos".

En un avance de la entrevista en 'Universo Valdano', el delantero francés deja un titular impactante sobre su situación en Barcelona, siempre cuestionado. "Ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que basta".

"Desde que he llegado, desde mi presentación no hablo. Como dije ese día, yo no quería hablar fuera, sino en el campo. Porque yo soy así, es lo que mejor se me da, estar con el balón en los pies. Pero es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no?", continúa el ex del Atlético de Madrid.

Precisamente sobre el club colchonero y su marcha, un año después del famoso documental, también hablará Griezmann, que este martes jugará ante el Dinamo de Kiev en Champions, un partido en el que no estará Leo Messi.

El atacante, desde su llegada después de un fichaje que superó los 100 millones de euros, ha estado en el punto de mira por su rendimiento en el campo. Y ahora también por las polémicas fuera de él.

"Estoy cansado de ser siempre el culpable de lo que ocurre en el club", contestó Messi a la pregunta de José Álvarez sobre las palabras del tío y del exrepresentante de Griezmann. La situación parece complicada para él.