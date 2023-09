En este mercado de fichajes de verano ha sido habitual que muchos jugadores hicieran las maletas con destino a Arabia Saudí. Cristiano Ronaldo fue el primero y desde entonces varias estrellas se han decantado por esa liga.

Muchos otros han sido tentados, pero han rechazado la oportunidad. Es el caso de Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid y de la selección francesa. Él prefiere la MLS, donde ha llegado Leo Messi (Inter de Miami).

Así lo ha explicado en rueda de prensa previa al partido de Francia ante Alemania: "Entiendo a los que se han ido a jugar allí. Estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren proteger a sus hijos y nietos, y me parece normal".

"Tendrán la obligación de jugar bien y demostrar todo su talento. ¿Podría ir yo? Tengo una familia y tres hijos. No es una decisión fácil de tomar. Pero como usted sabe, la MLS sigue siendo mi objetivo", ha comentado el galo.

Griezmann quiere seguir en el Atleti y después, la aventura de Estados Unidos. Esos son sus planes de futuro en un momento en el que se encuentra cogiendo la forma tras la pretemporada.

"El año pasado fue complicado porque al principio solo jugaba 30 minutos. Todavía no estoy ahora mismo al 100%, sólo he tenido 20 días de vacaciones después de todos los viajes que hicimos durante la pretemporada. Me iré encontrando cada vez mejor", detalló el atacante.