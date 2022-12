El 3 de julio de 2019, tras confirmarse el adiós de Antonie Griezmann rumbo al FC Barcelona, el Atlético de Madrid hacía oficial el fichaje de Joao Félix por 127 millones de euros.

Con 19 años y después de deslumbrar a toda Europa con la casaca del Benfica, el portugués hacía las maletas hacia la capital de España y el Atleti daba un puño sobre la mesa de los gigantes del viejo continente.

Sin embargo, tres años después, lo que parecía que iba a ser el fichaje de una estrella mundial se ha quedado en un fiasco absoluto... del que todavía el conjunto colchonero puede reponerse en términos económicos.

Con motivo de la Asamblea General de LaLiga en Doha (Qatar), Miguel Ángel Gil Marín ha hablado abiertamente sobre el luso y su intención de abandonar la disciplina rojiblanca cuanto antes.

El CEO del Atlético de Madrid ha reconocido que la relación de Joao Félix con Diego Pablo Simeone "no es buena", por lo que la "idea" del jugador es no seguir.

"Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo que tiene el nivel máximo mundial, pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación. Lo razonable es pensar que sale, aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador", señaló Gil Marín en declaraciones a 'La 1'.

Está claro que el Atleti dejará salir a Joao Félix, pero no a cualquier precio. Si hace tres años desembolsaron más de 120 millones de euros por un jugador de 19 años, se hace difícil pensar que ahora, con 23 -cumple en noviembre-, le dejen ir por menos de 100 'kilos'.