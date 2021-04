José Luis Gayá, capitán del Valencia, habló tras el partido que el equipo che jugó contra el Cádiz. Los del Turia perdieron por 2-1, pero el duelo estaba y está marcado por el supuesto insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby, tras el cual los valencianistas abandonaron el césped del Ramón de Carranza.

"Diakhaby está hundido. Nos ha dicho que le ha insultado. Un insulto muy feo que no voy a decir", cuenta Gayá.

Además, confía ciegamente en su compañero: "Con Cala no he hablado, pero si Diakhaby estaba así de hundido es que algo le ha dicho seguro".

Gayá, además, explica qué ha pasado entre que se han ido a vestuarios hasta que han regresado al verde.

"Nos han dicho que o salíamos o nos quitaban los tres puntos y quizá alguno más", cuenta.

El capitán desvela que que, tal y como expuso el club en un tuit, que ha sido Diakhaby quien les pidió salir.

"Él no estaba para jugar, pero quería que saliéramos. Nos ha autorizado a jugar, de no haberlo hecho no habríamos salido", afirma.

