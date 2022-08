Gennaro Gattuso, actual entrenador del Valencia, ha hablado en Italia, en 'La Gazzetta dello Sport', para tocar el tema siempre delicado de la dura situación de los che en materia económica. A pesar de la venta de Gonzalo Guedes, por 35 millones más variables, todo sigue pintando feo para los del Turia.

Porque, tal y como ha desvelado, ni pueden pagar a Arthur para acometer su fichaje y reforzar asi el mediocentro che.

"Me gusta, pero no podemos pagarle. Es inútil darle vueltas o hacer promesas que no se pueden cumplir. Hay que trabajar, trabajar y seguir trabajando para encontrar nuestra identidad", afirma.

Lo que sí deja claro es que sabía lo que había cuando firmó por el Valencia.

"Estuve en Singapur, y Peter Lim no me engañó. Algunos lo habrán pensado, pero me habló de los problemas económicos con total transparencia, y también de problemas con prensa y aficionados", cuenta Gattuso.

Gattuso prosigue: "Acepté porque quería un fútbol de gran nivel, cercano a mis pensamientos. Mi historia dice que si las cosas no son complicadas ni me llaman ni me gustan".

"El Valencia me revivió de nuevo. Ya lo veréis. Es un campeonato complicado, con parámetros técnicos y tres clubes como Real Madrid, Barça y Atlético por delante de todos", dice el italiano.

El técnico transalpino afronta su primera temporada en el Valencia y en LaLiga, en un equipo que ha firmado a Samuel Lino, a Nico y a Castillejo, que mantiene a Carlos Soler y a Gayá... pero que ha perdido a Guedes.