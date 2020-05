Gareth Bale nunca ha escondido su pasión por jugar al golf. El futbolista galés ha sido criticado en multitud de ocasiones por practicar su afición, más cuando figuró en una fotografía con la pancarta "Wales. Golf. Madrid. In that order".

"No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé por qué razón, lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien", explicó Bale en el podcast de golf de Erik Anders Lang.

El galés achacó su mala fama con el golf al papel de la prensa: "Especialmente los medios tienen esa percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando, o que puede generar lesiones".

De hecho, puso el ejemplo de la estrella de la NBA Curry para justificarse: "Luego veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega el día del partido por la mañana. Y si yo juego dos días antes de un partido dicen: ¿Qué está haciendo?"

"¿Si los aficionados del Madrid están interesados en mi golf? No, en absoluto", aseveró Gareth, que sabe que a los hinchas lo que les gusta son "los goles, las asistencias, las cosas asombrosas".

Por último, quiso reseñar que el golf le sirve para despejarse mentalmente: "Simplemente me gusta salir a jugar, pensando que tengo 18 hoyos por delante. Puedes alejarte del fútbol, de cualquier cosa negativa que esté sucediendo y recuperar tu mente, y al día siguiente te sientes un poco más fresco y listo para concentrarte y sentirte mejor con el fútbol nuevamente".