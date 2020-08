Loren Morón ha dado positivo por coronavirus tras las pruebas realizadas por el Real Betis este pasado lunes antes de comenzar la pretemporada en Marbella. Él mismo lo ha comunicado a través de sus redes sociales.

"Desgraciadamente no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo", ha escrito el delantero.

Varios equipos españoles han comunicado positivos en sus plantillas. El primero fue el Atlético de Madrid, horas antes de viajar a Lisboa para disputar la fase final de la Champions League. En la mañana de este martes se conocieron también dos positivos en el Valencia. Espanyol, Las Palmas y Mallorca también han comunicado casos.

El Betis ha sido el último equipo en informar de un afectado entre su plantilla. Los clubes están realizando test PCR ante la incorporación de sus futbolistas tras las vacaciones. LaLiga se reanudará entre el 12 y el 19 de septiembre.

Comunicado del Real Betis

"El Real Betis ha detectado un caso positivo por Covid-19 en las pruebas PCR que estos días se están realizando a los profesionales del Club que empezarán a trabajar mañana miércoles 12 de agosto. El jugador se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio Club en este tipo de casos. En los próximos días volverá a someterse a las pruebas PCR para determinar si puede sumarse al trabajo con el resto de compañeros".