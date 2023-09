Vergonzoso episodio el que se vivió en un partido en México. Ander Jafeth Salas Mejía, colombiano de 22 años, fue salvajemente agredido por varios de los jugadores rivales tras celebrar un gol. La agresión le ha dejado en coma, y ahora mismo está en "estado crítico".

Todo, después de celebrar un gol. Tras su festejo, los futbolistas del equipo contrario se abalanzaron sobre él y comenzaron a pegarle.

Se la tomaron como una provocación, y por ello decidieron ir a por él para golpearle con dureza.

Sus compañeros no pudieron hacer nada para evitar tal episodio de violencia, que acabó con el joven en el suelo.

El joven se encuentra en coma, en el Hospital Santo Niño de Atocha.

Mientras, su madre sigue en Colombia: "Es mi hijo. Soy su madre. Las entidades de Colombia no me dan permiso especial, no me dan un bendito pasaporte".