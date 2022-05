El mundo del deporte en general, y del fútbol en particular, parecen estar avanzando poco a poco hacia el camino adecuado. Jake Daniels ha sido el encargado de dar el último paso con el objetivo de terminar con todo tipo de prejuicios. O más bien ha dado una gran zancada, ya que se trata del primer futbolista profesional en reconocer su homosexualidad en Reino Unido desde 1990.

El actual jugador del Blackpool, equipo que milita en la segunda división inglesa conocida como Championship, no dudó a la hora de salir del armario públicamente para convertirse en el primer futbolista profesional en activo de todo Europa que lo hace.

No se recuerda nada igual desde Justin Fashanu hace casi 32 años, quien terminó por quitarse la vida después de todo el acoso recibido.

Con tan solo 17 años de edad, ha demostrado ser un claro ejemplo de valentía en una entrevista concedida al medio 'Sky Sports'.

"El día después de que jugásemos contra el Accrington y anoté cuatro goles, fue solo una muestra de cuánto peso me quité de los hombros y un gran alivio. Ahora es el momento adecuado para hacerlo. Siento que estoy listo para contarle a la gente mi historia. Quiero que la gente conozca mi verdadero yo", comenzó.

"Ha sido una lucha. Ha sido un año bastante loco. Tengo 17 años. He firmado un contrato profesional, he marcado 30 goles y acabo de debutar con el primer equipo. Y ahora he decidido revelar que soy gay", sentenció, según informan los medios ingleses, con el apoyo de todos sus compañeros de equipo y los dirigentes de la Premier League.

Y es que Daniels estaba cansado de esconderse y llevar muchos años mostrando ser una persona que en realidad no era: "Tuve novias en el pasado, para intentar que todos mis compañeros pensaran que era heterosexual, pero fue solo un gran encubrimiento. En la escuela la gente incluso me preguntaba: '¿Estás seguro de que no eres gay?'. Y yo respondía: 'no, no lo soy'".

Pero el jugador del Blackpool no es el único que está apoyando este cambio de pensamiento en el deporte. Otros futbolistas también optaron por abrirse a hablar públicamente acerca de su homosexualidad.

"Hablo de mi homosexualidad porque quiero impulsar la discusión sobre este tema en el deporte profesional", declaró el exinternacional alemán Thomas Hitzlsperger al 'Die Zelt'.

También el sueco Anton Hysén o la jugadora del Barcelona y de la Selección española femenina Mapi León han comentado su homosexualidad en varias entrevistas.

Además, cabe destacar a Maca Sánchez, futbolista argentina que luchó por hacer profesional el fútbol femenino en su país. Es lesbiana reconocida y su tuit hace unos años se hizo muy viral: "Un 2019 nacional, popular, democrático y feminista. Que el fútbol femenino sea profesional y el aborto sea legal carajo".

Liam Davis, Sandra Castelló, Leyre Serrano, Magdalena Eriksson y Pernille Harder son otras tres personalidades del mundo del fútbol que han tratado de dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ.

El último caso más sonado previo a Daniels fue Josh Cavallo, centrocampista del Adelaide United australiano que reconoció su orientación sexual a través de la publicación de un vídeo en su cuenta oficial de Twitter.