Más leña al fuego que acaece en Segunda División. 24 horas después de que saltase la noticia de que se habían detectado 28 positivos en el Fuenlabrada, siendo 12 casos nuevos, LaLiga ha publicado un comunicado en el que plasma la propuesta que le ha trasladado a Competición, la cual versa en cancelar el Deportivo - Fuenlabrada, permitiendo así que el Elche juegue los playoff.

La respuesta del cuadro madrileño no ha tardado en llegar por medio de un comunicado en su página web en el que afirman "no renunciar" a jugar frente al Dépor, señalando que LaLiga "no es el órgano competente único para tomar esta decisión".

Instantes después del mensaje del Fuenlabrada, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha entonado el 'mea culpa': "Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del Fuenlabrada, seguisteis todas las instrucciones que os dió LaLiga. El único responsable de viajar a A Coruña soy yo, quién tomo esa decisión. NADIE más. EL FÚTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportunidad llegará".

Comunicado del Fuenlabrada:

Ante el Comunicado emitido por LaLiga desde el CF Fuenlabrada queremos aclarar que:

El Fuenlabrada NO “renuncia” a jugar el partido ante RC Deportivo. Muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos.

Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD.

El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos.

El CF Fuenlabrada no se considera fuera de playoff y queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes. Sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto.