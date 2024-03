La Fiscalía pedirá la detención de Luis Rubiales si no regresa de República Dominicana, según ha podido saber laSexta. Hasta el momento no hay una orden de detención contra el expresidente de la RFEF dado que las autoridades conocían que no se encontraba en España. si bien han decidido trasladarle la citación judicial como investigado cuando vuelva.

En caso de que Rubiales no regrese con brevedad, exponen desde el Ministerio Fiscal, pedirán su detención. No obstante, confían en que el expresidente de la RFEF retorne a España con motivo de la investigación por la que hoy se ha registrado su casa de Granada. ÇLa investigación, que analiza los contratos para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí a través de la empresa Kosmos, de Gerard Piqué, que se habría llevado una comisión de 24 millones de euros; si bien no se está registrando ningún domicilio ni oficina vinculada al exfutbolista del FC Barcelona.

Las intervenciones realizadas por los agentes a lo largo de la mañana se enmarcan en el análisis de presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. En total, se han registrado 11 domicilios repartidos en distintas provincias.