Filipe Luis no despeja la incógnita sobre su futuro: "Las puertas están abiertas"

El lateral brasileño Filipe Luis ha asegurado que tiene "tantas posibilidades" de quedarse en el Atlético de Madrid, como "de salir", pero que "las puertas están abiertas" para escuchar otras ofertas.

Filipe, que está concentrado con su selección en Sao Paulo preparando el partido inaugural de la Copa América que enfrentará a Brasil contra Bolivia, el próximo miércoles en el estadio Morumbí, ha afirmado que aplaza la resolución de su futuro hasta la conclusión del torneo.

"Como ya dije, no voy a especular, no voy a decir sí a un club antes del final de la Copa América, por respeto a la selección. Solo resolveré mi futuro, en el momento en el que mi cabeza salga de la selección brasileña", subrayó. "No tomé una decisión, pero sí que me gustaría un día volver a jugar aquí (en Brasil) y poder vivir de nuevo esa experiencia", completó.

Te puede interesar:

Filipe Luis podría fichar por el Barcelona a coste cero

La defensa de Filipe Luis a Messi: "En cada partido demuestra que es el mejor del mundo"