A pesar de pasar sin pena ni gloria por el Santiago Bernabéu, la gran mayoría de los aficionados del Real Madrid recordarán el fichaje de Julien Faubert por el conjunto blanco.

En enero de 2009, con Ramón Calderón aún en la presidencia, el cuadro merengue se fijó en un extremo francés puro que militaba en el West Ham inglés.

El Real se hizo con los servicios de Faubert en el mercado invernal y su paso por la 'Casa Blanca' fue tan efímero como controvertido. Su representante, Yvan Le Mée, ha reconocido que en su momento "pensaba que era una broma. A veces el 'mercato' puede ser un poco loco".

Ahora, la historia de Faubert llegará a la pantalla para ser parte de una serie de televisión que versa sobre el mercado del fútbol.

"Es sobre un agente joven que se convierte en el más grande del mundo. La idea era mezclar a todos los operadores en el mercado para darle autenticidad. No es autobiográfico, pero más o menos se basa en mi vida", contó Le Mée, que está realizando la serie.

El también representante del madridista Ferland Mendy contó a 'The Guardian' cómo se desarrolló el fichaje de Faubert por el Madrid: "Me llamó un amigo de España y me dijo que alguien del Real Madrid le había preguntado por Faubert. Fue muy extraño. Llamó al director deportivo para comprobarlo y me volvió a llamar a mí. 'Yvan, es verdad. Quieren verte mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto de Heathrow'".

"El Real Madrid quería firmar a Antonio Valencia, pero el Wigan pedía 25 millones de libras, que es equivalente a unos 80 ahora mismo. La segunda opción era Faubert, la elección del entrenador. Juande Ramos había estado en el Tottenham el año anterior y Julien jugó dos partidos fantásticos contra ellos con el West Ham. Esa fue la razón por la que tuvo esta oportunidad, a veces los milagros suceden", zanjó el representante, que se encuentra inmerso en un nuevo proyecto audiovisual.