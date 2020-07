El técnico del Deportivo de La Coruña lo tiene claro: laLiga se equivocó al suspender el encuentro frente al C.F. Fuenlabrada in extremis sin dar tiempo al resto de equipos implicados en el descenso y la salvación para tomar una decisión.

"Queremos que se anule la jornada porque los que se equivocaron tienen que pagar las consecuencias", ha apuntado Fernando Vázquez después de asegurar que "la competición está vulnerada". "La competición está formada por muchos clubes, no está controlada por una cabeza que hace lo que le sale de las narices", ha añadido.

El entrenador gallego ha pedido, además, que Javier Tebas explique "por qué se actuó así, por qué se esperó hasta las 17:00 horas para comunicar los positivos" en la plantilla del C.F. Fuenlabrada. "Hay pruebas suficientes que demuestran que la competición está vulnerada y si alguien duda de ello, que mire las consecuencias", ha destacado durante una rueda de prensa.

"Si los contactos hubieran estado comunicados antes, los clubes a lo mejor habrían presionado para no jugar, pero no hubo tiempo para reaccionar", ha apuntado en una intervención en la que también ha advertido de que el Depor tiene "armas para presionar" porque "las manifestaciones no están prohibidas".

La Federación y laLiga mantuvieron una reunión para decidir qué ocurría con el encuentro entre el club madrileño y el gallego tras conocer que varios miembros de la plantilla del Fuenlabrada habían dado positivo en coronavirus. Finalmente, el CSD informó de que el partido quedaba suspendido, pero no la jornada al completo.

Ambos equipos se jugaban la vida en el encuentro. Mientras que el cuadro local necesitaba la victoria y esperar resultados para salvar la categoría, al equipo fuenlabreño le valía un empate para disputar el playoff de ascenso a Primera. Finalmente, los gallegos se vieron descendidos matemáticamente.

Pero los resultados de la jornada no han sido los únicos protagonistas de la polémica, el Ayuntamiento de La Coruña ha denunciado que solicitará a la Fiscalía que investigue la falta de comunicación por parte de la Liga de Fútbol profesional de los contagios a las autoridades sanitarias de Madrid y Galicia.