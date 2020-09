Fernando Torres ya cuenta con su propio documental. Titulado como 'El último símbolo' y estrenado el 18 de septiembre en el servicio de Amazon Prime, el Niño habla sin tapujos sobre su carrera como jugador y sobre su última etapa en el Atlético... donde Diego Simeone fue su entrenador.

Y no tuvo reparos en admitir que la relación entre ambos no fue del todo fluida desde prácticamente el mismo momento de su llegada.

"No sé si fue algo personal o profesional, o un poco de las dos. Entiendo que es complicado gestionar una llegada como la mía, pero hubo un momento en que todo se desmoronó", afirmó.

Y es que, según dice Torres, para el Cholo él nunca fue su delantero titular: "Puedes aceptar que no estás para 40 partidos, pero no el no estar ni entre los convocados".

"Le conozco bien. Sabía que esperaba mucho de mí y que me iba a poner a prueba. Que no me iba a regalar nada, pero me quería como jugador", relata Torres.

El momento clave fue una rueda de prensa de Simeone, con el futuro de Fernando en el aire: "Dijo que no quería retenerme una temporada más. Fue la primera vez que dio una respuesta desafortunada, y creó una situación muy incómoda para los fanáticos".

"Fui a esa reunión para escuchar, entendí que él podría estar preparado para disculparse, o para explicarse, pero nunca sucedió. Simeone primero fue mi ídolo, luego mi compañero y más tarde mi entrenador. Entiendo lo incómodo de esa relación desde su punto de vista", afirma.

Eso sí, quien se lleva la peor parte en el documental fue el Liverpool: "Me apuñalan. Me traicionan. Al director deportivo no le importaba que me fuera. Solo era cuánto, a dónde... Al día siguiente vi en la prensa que buscaban un culpable".

