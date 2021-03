El aterrizaje de Thomas Partey en el Arsenal se está convirtiendo por momentos en un auténtico calvario. Las lesiones no han parado de perseguirle desde el comienzo de la temporada.

Los 50 millones que abonaron los gunners al Atlético de Madrid (su cláusula de rescisión) están provocando feroces críticas a las escasas apariciones del mediocentro, que no logra encontrar el ritmo de juego.

Rio Ferdinand, leyenda del fútbol inglés, ha sido el último en sumarse a estas críticas. Y lo ha hecho de una manera muy contundente. "Thomas es un jugador que me gusta, ¡pero nunca está en forma! ¡Lleva toda la temporada volviendo de lesión para romperse otra vez!", ha expresado el ahora analista de televisión.

"Sin Bukayo Saka el Arsenal no habría hecho nada este año, Arteta no puede confiar en sus jugadores. No parece que estén sabiendo jugar como un equipo, y, la verdad es que, aunque suene extraño, me gusta el Arsenal, hay jugadores que me encantan como Auba, Saka, Martinelli, Smith Rowe...", ha argumentado.

Thomas ha participado, aunque con cuentagotas, en los últimos compromisos del Arsenal de Mikel Arteta, que sigue de más a menos en la temporada. Décimo en la clasificación de la Premier League y en octavos de la Europa League, el cuadro londinense lucha por mejorar la imagen de los últimos meses.

Para ello necesita al mejor Thomas, al del Atlético, que todavía no se ha dejado ver por el Arsenal. 50 millones de euros que de momento no han conseguido rendir a un alto nivel. Y Arteta lo necesita. Thomas quiere dejar atrás las lesiones para ver la luz al final del túnel.