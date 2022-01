Rio Ferdinand se ha pronunciado en su podcast 'Vibe with Five' acerca de la salida de Anthony Martial del Manchester United dirección a Sevilla en este mismo mercado invernal. El exfutbolista define su marcha como "necesaria" y cree que "tenía momentos donde no convencía y pensabas que no era suficientemente bueno".

Hasta siete temporadas ha estado Martial en las filas del Manchester United, y aun así, muchas personas como Ferdinand defienden que el jugador francés no ha podido mostrar su mejor versión en Old Trafford después de que los 'Red devils' pagaran casi 80 millones de euros al Mónaco.

Era una de la grandes promesas del fútbol galo, incluso llegó a ser comparado en sus inicios como futbolista con una leyenda de su país como es Thierry Henry, pero finalmente el delantero solo consiguió rendir a buen nivel en la temporada 2019/20, donde sumó un total de 23 goles y 12 asistencias.

El exinternacional inglés tiene claro que la marcha de Martial del Manchester United tenía que producirse: "Creo que Martial lo necesitaba. Necesita jugar, ser regular y empezar a jugar minutos de manera consistente. Desde el último año o incluso más, Martial no ha sido regular y necesitaba este movimiento. Espero que mejore mientras esté cedido".

Además, cree que uno de los punto débiles del francés es su irregularidad a lo largo de una temporada: "Ha mostrado destellos durante toda su carrera en el United que piensas 'Guau, este chico puede ser muy especial'. Pero luego tenía momentos donde no convencía y pensabas que no era suficientemente bueno".

También le achaca su falta de recursos en ataque: "Creo que Martial no movía lo suficiente el balón y no hacía carreras a la espalda. Aunque es rápido. A veces hay que variar la forma de atacar a los rivales y no puedes tener siempre el balón en los pies. No hizo tanto daño a la espalda como podría haber hecho. Cuando ves a Mané, Rashford a veces, Sterling, no siempre la piden al pie, ya que es fácil de leer para el defensor. Tienes que variar tus maneras de atacar. Creo que él no lo ha hecho lo suficiente".

"Se le achacan cosas como que no sonríe y que está de mal humor, pero lo que hay que ver es su manera de jugar al fútbol... Sus inconsistencias. Si quieres ser un equipo ganador, no puedes tener gente inconsistente en la plantilla", concluyó el exfutbolista inglés.