El futbolista del Cádiz Fali Giménez ha repensado su decisión de no jugar al fútbol. Hace unos días aseguró en 'El Chiringuito' que no volvería a jugar "hasta que no hubiera una vacuna". Pero la situación ha cambiado.

El futbolista se ha sometido al test de la Covid-19 y ha dado negativo, según ha informado 'Ser Cádiz'. Y volverá a los entrenamientos. En los próximos se reincorporará al trabajo con sus compañeros.

Como paso previo a trabajar con el equipo, este viernes se someterá al reconocimiento médico que han pasado todos los futbolistas de la primera plantilla.

El central está pasando por un proceso de adaptación a la situación actual, provocada por el coronavirus, gracias a un psicólogo del propio club. Su regreso a los entrenamientos podría darse la próxima semana.

La Segunda División española, que depende de LaLiga, volvería a la par que Primera. Las fechas que se barajan nos llevan al mes de junio, aunque de momento sigue sin esclarecerse el día concreto.