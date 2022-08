El Manchester United prometió a su portero Dean Henderson que tras la Eurocopa 2021 iba a ser titular en el equipo inglés, por delante de David De Gea. Sin embargo, la realidad que se encontró el guardameta británico fue otra y Henderson estuvo todo el año en el banquillo, jugando tan solo tres partidos en toda la temporada: uno de Champions, uno de FA Cup y otro de EFL Cup.

Sin embargo, esta temporada será diferente para el portero, ya que se ha marchado cedido al Notthingam Forest, recién ascendido a la Premier League. Tras su salida del United, Henderson ha atacado duramente al equipo inglés: "La conversación que tuvieron conmigo a principio de temporada era que acababa de ir a la Eurocopa y que iba a volver (tras su cesión en el Sheffield United) para ser el portero titular. Pasé el Covid-19 y luego parece que todas las promesas se fueron."

"Fue frustrante, rechacé varias ofertas de préstamo durante el verano por esa razón, no querían dejarme ir. Terminé perdiendo 12 meses sin competir, fue criminal para un portero de mi edad, estaba furioso", explica.

Además, confiesa que durante esta pretemporada ni siquiera habló con el nuevo entrenador Erik Ten Hag: "No quería hablar con el nuevo entrenador porque sabía que probablemente diría que me quería. Ni siquiera consideré entrenar. Fui muy claro y le dije a los entrenadores que necesitaba jugar, no me iba a quedar para ser suplente".

David De Gea fue finalmente una temporada más el portero titular del Manchester United y jugó un total de 46 encuentros la pasada temporada. Así pues, este año Dean Henderson espera tener más continuidad y protagonismo esta temporada en una nueva aventura en el Notthingam Forest.