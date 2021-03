Claudia Villafañe, exmujer de Diego Maradona entre 1989 y 2003 y madre de Dalma y Gianinna, dijo este martes que al astro del fútbol lo tenía "secuestrado" su abogado Matías Morla.

"Morla le tenía secuestrado. No puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo", dijo en el canal de noticias 'América'.

"Estaba enojado en un expediente pero después me veía y me abrazaba y bailaba conmigo, pero ustedes no se enteraban. Yo sí hablaba con Diego, aunque no lo hacíamos público y teníamos juicios de por medio. Sabíamos dividir muy bien todo", detalló Villafañe.

"Que pague el que tenga que pagar y que vaya preso el que tenga que ir. Culpables tiene que haber, esto no pasó así porque así", dice sobre el fallecimiento de su exmarido, cuya investigación continúa en Argentina.

En total son siete personas las que están siendo investigadas por la justicia: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

La denuncia de las hijas

Dalma y Gianinna Maradona han señalado en varias ocasiones a los cuidadores del '10', que se encontraban en su domicilio una vez que regresó de la operación para intervenirle un coágulo en la cabeza.

Gianinna, de hecho, ha denunciado públicamente que vio a su padre fumar marihuana y beber alcohol durante sus últimos días de vida. Un hecho que no ha pasado por alto la justicia argentina, que continúa citando a declarar a todas las personas que estuvieron con Maradona antes de fallecer.