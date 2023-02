Leo Messi acaba su contrato con el París Saint-Germain al final de esta temporada y desde Francia se especula con una renovación. Algo que no entiende Jerome Rothen, exjugador del club parisino durante la década de los 2000.

El francés, en su programa de la cadena 'SFR1', se mostró muy crítico ante las informaciones de una posible renovación: "La extensión de Messi es una mierda, incluso en términos de plantilla. Administrarlo a él, Neymar y Mbappé es complicado. Luego está el tema de la nómina".

Y es que el principal argumento que avala Rothen para la no renovación del argentino es la situación de los franceses con el Fair Play Financiero: "Sin él tienen la oportunidad de ahorrar una gran suma de dinero, ya que el salario de Messi es sustancial, y reforzar la plantilla".

Ahora bien, no es el único motivo por el que el exjugador no quiere renovar al reciente campeón del mundo: "Es muy mala idea alargar el contrato. Messi no se molesta en sacar el club adelante. No quiere agradecer a la afición. Baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso cuando celebra sus goles no hace un gesto bonito agradeciendo a la afición".