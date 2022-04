Tomás Roncero entró completamente eufórico y bajo el himno de 'La Décima' al plató de 'El Chiringuito de Jugones' tras la victoria del Real Madrid ante el Chelsea en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. "Yo ya no sé que más tiene que hacer el Real Madrid para que se le respete un poco. Ha ganado mucho y va a seguir ganando mucho. Ha pegado un repaso al vigente campeón de Europa en Stamford Bridge", comenzó.

El tertuliano tiene claro que el conjunto blanco tiene un idilio especial con esta competición desde hace muchos años: "Cuando se juega la Copa de Europa, todo el mundo se para porque viene el Real Madrid. Aquí hay espectáculo porque el Madrid cuando juega en Europa juega así. Hay gente que cuando escucha el himno de la Champions cree que escucha el himno del Madrid".

"Recordarán cuando vino aquel Real Madrid de Ancelotti que les bailó. Karim Benzema con 34 años y al que le niegan el balón de oro, la parada de Courtois a Azpilicueta que será la mejor que ha habido nunca en Stamford Bridge, el orgullo de Militao jugando lesionado y no queriendo salir del campo, Vinicius y su jugada en el primer gol...", concluyó poniendo en valor la actitud y el compromiso de los jugadores blancos.

Edu Aguirre también se mostró muy orgulloso del encuentro que jugaron los de Carlo Ancelotti: "Es el mejor partido de la temporada. Esto ha sido fútbol, competir y decir: 'Soy candidato serio a ganar la Champions'. El Madrid compite de tú a tú al Bayern, Liverpool, City... este Madrid está a cuatro partidos de ganar la Champions".

Sin embargo, Cristobal Soria declaró que "el Madrid está a tres partidos de ganar una Champions, el partido de vuelta es de mero trámite". "El Madrid ha hecho el mejor partido de la temporada y a Ancelotti hay que sacarlo en la foto, estoy de acuerdo con Benzema en que es uno de los mejores entrenadores del mundo", agregó.

Soria ya está preparado para "lo peor": "Me estoy viendo venir otro mazazo importante porque el día que salió el sorteo me quedé tranquilo, pero como se crucen en la semifinal el Real Madrid y el Atlético de Madrid, me temo lo peor porque está claro que el Real tiene cogida la medida de jugar al equipo del Cholo".

Varios tertulianos se rindieron ante el Real Madrid. "El ADN del Real Madrid es también el miedo que genera en sus rivales", indicó Juanfe Sanz. Por su parte, Alfredo Duro valoró el trabajo de los jugadores: "Desde el minuto 1 el Real Madrid ha estado tácticamente mejor que el Chelsea".

Diego Plaza apuntó directamente al técnico italiano como el protagnosita del triunfo blanco: "Ancelotti ha ganado a Tuchel. El Chelsea ha estado mal pero el Madrid le ha ganado nada más salir al terreno de juego. Ha leído mucho mejor el partido. Hacía mucho tiempo que no veía un partido del Madrid tan completo, el Chelsea no ha tenido ninguna opción en ningún momento".

No obstante, fue Jota Jordi quien puso un poco la nota discordante en el debate: "He visto el mejor Madrid de la temporada, pero su AND es el error del portero y la suerte. Aunque ha sido superior y la eliminatoria está sentenciada".