El estremecedor audio de Emiliano Sala desde el avión: "Parece que se cae a pedazos"

Emiliano Sala envió un audio desde el avión que debía llevarle de Nantes a Cardiff, un vuelo que desapareción cuando sobrevolaba el Canal de La Mancha.

El audio que han filtrado algunos medios es el siguiente:

"Hermano estoy muerto. Estuve aquí en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas... y no termina nunca. Estoy aquí arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Me estoy yendo para Cardiff que mañana por la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien?. Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... papá qué miedo tengo".