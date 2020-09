Lío en Cádiz entre el Ayuntamiento y el equipo de fútbol. El consistorio, en su afán por cambiar el nombre al estadio Ramón de Carranza debido a que se refiere a una persona, creó una comisión para hacer una encuesta entre la afición cadista para saber cuáles son sus preferencias a la hora de renombrar a la mítica 'tacita de Plata'.

Las opciones más votadas han sido las que dan hoy nombre al feudo: Ramón de Carranza y Carranza (a secas). Sin embargo, al tratarse del nombre que se mantiene hoy y la idea es cambiarlo, en la línea democrática (que es dónde reside la curiosidad), las siguientes opciones más votadas por la siempre irónica afición andaluza han sido estadio Francisco Franco y Santiago Abascal.

Los hinchas amarillos se encuentran en pie de guerra ya que se niegan a cambiar el nombre de la casa de su equipo. Juan Antonio García, presidente de la Federación de Peñas del Cádiz, ha explicado en 'Lavozdigital.es' su animadversión hacia la encuesta propuesta por el Ayuntamiento.

"Me negué a votar entre las propuestas que han salido. Ya me da igual que nombre salga porque yo le voy a seguir llamando Estadio Carranza. No me siento identificado con cualquiera de los nombres que han salido. No me identifico en absoluto. Es difícil sentirse identificado con alguno de esos nombres", señaló.

Además, incidió en la dudosa validez de la encuesta: "No se ha comprobado la veracidad de los votos. La tercera propuesta con más votos ha sido 'Estadio Santiago Abascal' lo que que demuestra la seriedad del proceso que ha llevado a cabo el Ayuntamiento".

Es por ello que, a pesar de que el consistorio quiera eliminar nombres propios del estadio, la afición cadista defiende al Carranza como un "sentimiento", no como una "persona".

"Se dijo dentro en la reunión eliminar nombres propios para no volver con la misma controversia de no darle el nombre de una persona física al estadio. No obstante, nosotros defendemos Estadio Carranza no como persona, sino como sentimiento. Cuando se nombra no se enaltece nada, se habla de algo arraigado en el gaditano y en el cadista", añadió Juan Antonio García.

Otros nombres que figuran en la encuesta para sustituir al Carranza son el de Michael Robinson o Jorge Mágico González (que no podrían usarse al ser propios), además de la opción de estadio de La Laguna, Ciudad de Cádiz o Bahía de Cádiz.