Sergio Busquets es el único jugador que estuvo en aquel Mundial de Sudáfrica 2010. Puede convertirse en el primer español con dos títulos mundiales. "Claro que lo he pensado, poder ayudar, poder repetirlo y ser el único. Quedan muchísimas cosas aun, cuando eche el balón a rodar me olvidaré, pero claro que me gustaría", ha expresado.

"Hay que prepararse de la mejor manera, sabemos lo que tenemos que hacer. Somos una selección difícil de batir. Estoy centrado en el Mundial y no he tomado una decisión. He venido a disfrutar, pero estoy más cerca de que este sea mi último Mundial que de jugar otro dentro de cuatro años", ha indicado.