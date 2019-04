Escándalo en la Premier por el 'monster coach': "Me violaron entre 50 y 100 veces"

"Fui violado entre 50 y 100 veces". Así empieza el duro testimonio de Chris Unsworth, exfutblista inglés, a la BBC, en una entrevista en la que revela que sufrió abusos sexuales al inicio de su carrera profesional.

"Tenía nueve años cuando fue la primera vez; mis padres han fallecido y me duele no habérselo contado. Aunque no sé si hubiera sido bueno porque, quizá, se hubieran echado la culpa", sigue contando Unsworth.

El presunto culpable, Barry Bennell, un exempleado del Crewe Alexandra que tuvo vínculos con el Manchester City y que ya es conocido como 'monster coach'. "Recuerdo un día que Bennell empezó a tocarme y le dije que no lo hiciera. Después de eso empezó a atormentarme, diciendo que jugaría cada domingo y luego dejándome en el banquillo sin jugar", contó Jason Dunford, también un exfutbolista que estuvo presente en la entrevista.

"Otros dos chicos y yo dormimos en su casa la noche antes de un partido, todos en la misma cama. Me empezó a tocar en medio de la noche y le quité la mano. Más tarde, el entrenador tocó a otro de los chicos", siguió contando Dunford.

Más testimonios similares de otros futbolistas

Andy Woodward fue el primero en revelar que sufrió abusos, cuando Bennell le invitó a entrenar con el Manchester City. Al testimonio de Woodward le siguieron los de Walters o el exinternacional David White. Todos coinciden en que deseaban contarlo "para ayudar a la gente".

Walters incluso aseguró que "cuando la policía vino a verme, nunca dije nada. Vinieron un par de veces pero siempre lo nefaba todo, no podría haber seguido jugando".

Barry Bennell tiene 66 años y, hace 22 años, fue condenado a nueve años de cárcel por 23 cargos por abusos sexuales a menores. Además, en 2015 también afrontó dos años de prisión por abusar de un niño de 12 años en Macclesfield. Ahora no está en la cárcel y se ha cambiado su nombre por el de Richard Jones.