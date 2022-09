Kylian Mbappé es uno de los grandes jugadores de esta Champions. Y él se ve como un "futbolista realmente superior". En la previa del encuentro ante el Maccabi Haifa desvela el partido en el que cree que dio un salto de calidad definitivo en su carrera.

"Creo que esa noche pasé de ser un jugador realmente bueno a ser un jugador realmente superior. Esa noche conseguí marcar un hat-trick en el Camp Nou, fue algo especial y francamente estaba orgulloso porque tenía que jugar con mucha personalidad", ha dicho el atacante francés sobre su enfrentamiento con el Barcelona.

Esconderse no es una opción en esta competición: "En las noches de Champions no te puedes esconder y esa tarde no nos escondimos. Tuve la oportunidad de jugar todos los partidos de la Champions hasta la final. Descubrí todas las emociones posibles".

Su obsesión sigue siendo Europa. Para eso se quedó en el Paris Saint-Germain, para ser campeón con el equipo de su ciudad: "Todos los jugadores sueñan. Soñar es gratis y cualquiera puede hacerlo. La Champions es la Champions".

"Es algo increíble poder pisar el césped. Vivir estas noches que quedan para la historia, que marcan nuestra memoria y la de las personas. Siempre es un honor participar en este torneo", ha dicho el 7 del PSG.

"Ganar la Champions League, estés donde estés y hagas lo que hagas, es ganar la Champions. Pero claro, para mí, ganarlo en París sería lo mejor", sentenció el delantero, que tiene muy claro cuál es su obsesión en esta temporada con el equipo parisino.