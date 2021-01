Ibai Llanos no deja de sorprender semana tras semana. Este domingo cumplió otro de sus sueños narrando desde su canal de 'Twitch' el partido de Primera División que enfrentaba al Atlético de Madrid contra el Valencia.

Los del 'Cholo' se llevaron la victoria por 3-1 y, al finalizar el encuentro, el famoso 'youtuber' español entrevistó a Marcos Llorente, uno de los jugadores más en forma de este Atleti líder de LaLiga Santander.

La entrevista empezaba con la característica sinceridad de Ibai, que no se cortó: "Me estás empezando a dar un poco de rabia. Tienes una buena sonrisa, buen cuerpo, juegas al fútbol, ganas... no me caes mal, pero me das rabia".

Ibai preguntó al jugador rojiblanco, en tono irónico, si insultaba al Cholo por la dureza de los entrenamientos. Y al igual que el 'streamer', Llorente fue muy claro: "Las primeras dos semanas no se me van a olvidar nunca. Fue una salvajada. Cuando me iba a casa no le insultaba, pero cuando nos gritaba cuando corríamos, ahí obviamente. Pero todos los jugadores, desde el primero al último y el que diga que no, miente".

El partido de pádel en casa de Ibai del pasado sábado no pasó desapercibido en la entrevista. "Esperaba más de ti, eres muy flojito" comentaba, entre risas, el ex del Madrid sobre la actuación de Ibai.

El 'youtuber' incluso llegó a invitar al futbolista a jugar, y el atacante colchonero no lo dudo: "En cuanto tenga un par de días voy para allá".