Rosa no se podía imaginar lo que un regalo y una foto podían originar. Vayamos por partes, esta aficionada del Barcelona recibió un regalo de varios amigos.

Se trataba de una camiseta hecha a mano de su jugadora favorita, Alexia Putellas, con el dorsal '11' a la espalda y todos los detalles de la primera equipación del Barcelona de esta temporada.

Lo que no se imaginaba es lo que pasaría después de compartir esta fotografía en su cuenta de Twitter. La propia Alexia Putellas se puso en contacto con ella, ofreciéndole una camiseta oficial del Barça.

"Acabo de ver la súper camiseta que te han regalado. La verdad que mola un montón y hay mucho trabajo! Pero... tengo aquí en casa una que no hace falta pintarla. Me ha parecido muy original la tuya, pero quieres que te envíe esta?", escribía Putellas a Rosa.

La respuesta de Rosa deja claro que no podía salir de su asombro: "NO ME LO PUEDO CREER, ESTOY FLIPANDO". Es la historia que ha emocionado al mundo del fútbol.