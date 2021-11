"Una alegría muy grande". Eso dice Elvira en 'Jugones' al ver el mensaje que le ha mandado Luka Modric, su jugador favorito de fútbol.

"No me quiero morir sin abrazarle. Ayer cuando lo vi... me emocioné un montón porque me ha dado una alegría", dice.

Además, Elvira confiesa que 'El Chiringuito' es su debilidad: "El que más me gusta es Pedrerol... hay gente muy buena ahí".

Manda un saludo para Pedrerol: "Me gusta mucho". Y el presentador responde: "Elvira, un beso fuerte. Enhorabuena. A ver si conoce a Modric ya y lo puede abrazar".