El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es líder destacado de la Bundesliga: ocho puntos de ventaja sobre el Bayern Munich y nunca derrota en las 23 jornadas que ya se han disputado: 19 victorias y sólo cuatro empates. El entrenador español está acumulando muchísimos elogios al frente del banquillo.

El último procede del último campeón de Europa: Pep Guardiola, preparador del Manchester City. En la previa del duelo de FA Cup ante el Luton Town, a Pep le han preguntado sobre el papel de Xabi, a quien entrenó en Múnich.

"Si me preguntan por el trabajo que está haciendo Xabi Alonso, sinceramente "'¡Guau!'... Están invictos, el único equipo en el fútbol que está invicto en todas las competiciones y luchando ahí con el Bayern...", reflexiona el preparador de la Premier League.

Eso sí, no sólo son los resultados: "No es sólo la forma en que juegan, no han perdido ni un partido en la Europa League, en la Pokal de Alemania y en la Bundesliga, están jugando increíblemente bien".

Alonso es, sin duda, una de las grandes revelaciones de los banquillos en el fútbol europeo. Acumula 33 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones.

Y van a por todas. Porque el gran objetivo, la Bundesliga, cada vez está más cerca: ocho puntos de ventaja sobre el cuadro de Thomas Tuchel.