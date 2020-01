La baja de Luis Suárez, que se espera que esté cuatro meses lejos de los terrenos de juego tras su operación de rodilla, ha sido un serio contratiempo para la temporada del FC Barcelona.

En las oficinas del club, ya piensan en alternativas para cubrir esta baja. José Álvarez da todos los detalles en El Chiringuito, dando un nombre en el que están pensando para suplir al delantero uruguayo.

"Por parte de la directiva, me han dicho que Griezmann tiene que ser la persona que tiene que cubrir esa posición, pero me ha llegado otra información. El Barça quiere a Lautaro Martínez, pero ahora es prácticamente imposible, y el nombre que me ha llegado para ahora es el de Chimy Ávila", afirma el periodista.

Esto provocó la rápida reacción de los tertulianos, siendo Jota Jordi el más claro. A Cristóbal Soria tampoco le acaba de convencer este posible fichaje: "Olvidamos el punto uno de la cuestión: tiene que jugar con Messi".