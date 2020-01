La posibilidad de que Mauricio Pochettino entrene al FC Barcelona ha abierto un intenso debate en el plató de El Chiringuito. Jota Jordi ha sido uno de los más claros al hablar del tema.

El entrenador argentino ha manifestado en numerosas ocasiones que tiene poco, por no decir nulo, interés en entrenar al primer equipo azulgrana, algo que ha provocado la dura reacción del tertuliano.

"Si Pochettino entrena al Barça, no piso el Camp Nou", advierte Jota Jordi. "Yo me he equivocado muchísimas veces. Admiro y respeto la posición de Pochettino, pero yo nunca sería jugador del Real Madrid. Cuando digo nunca, es nunca", explica.

Lo cierto es que el futuro de Ernesto Valverde como entrenador del FC Barcelona parece más negro que nunca. En las últimas horas, varios nombres han salido a la palestra, siendo Xavi Hernández o el del propio Pochettino los que han sonado con más fuerza.