La noticia de que Leo Messi se quiere ir del FC Barcelona ha sentado como un mazazo en la afición culé. Josep Pedrerol ha enviado un emotivo pero contundente mensaje al jugador argentino en 'El Chiringuito', donde le ha pedido que se quede, precisamente, por quienes más le quieren.

"Messi, quédate. Quédate, por la gente que te quiere", ha sentenciado Pedrerol, que ha recordado que "Messi ha hecho grande al Barça" pero el club "le ha cuidado desde que era pequeñito". "Le ha hecho persona, futbolista, sí, pero le ha hecho persona", ha aseverado.

"Vive en una ciudad maravillosa, Barcelona con la familia. Es feliz en Barcelona y en el club", ha insistido el presentador, para quien esta salida "no es el mejor final para Messi". "Es el peor final posible y no gana nadie: no gana Bartomeu y no gana Messi. Pierde el Barça", ha aseverado.

Mensaje a la afición

Pedrerol, que ha puesto como ejemplo la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid -"al Madrid sin Cristiano no le ha ido bien, y a Cristiano sin el Madrid tampoco", ha advertido-, también ha tenido palabras para la afición blaugrana.

"Los culés tenéis en la cabeza y el corazón un montón de momentos que Messi os ha dado, normal. Os queda lo bonito, los recuerdos bonitos: ir al Camp Nou a disfrutar con una estrella, verle por televisión, tener la suerte de disfrutar con él, de sentirle como propio, como algo vuestro", ha afirmado.

No obstante, Josep Pedrerol ha advertido de que "las decisiones más importantes nunca hay que tomarlas en caliente, porque luego te arrepientes" y "cuando pasa el tiempo te das cuenta de que has cometido un error".

En este sentido, ha enviado un mensaje a aquellos culés que defienden que Messi merece la carta de libertad: "Pensad con la cabeza por un momento, imaginad a Messi dentro de dos meses, de tres, celebrando los goles con el Inter, con el PSG, con el City, sonriendo con otra camiseta. ¿Cómo os quedáis?".