Este martes saltaba la noticia de que Edwin Congo, exfutbolista y colaborador de 'El Chiringuito', había sido arrestado por presunta relación en una operación contra el narcotráfico.

Congo fue puesto en libertad tras declarar una hora ante el juez y en 'El Chiringuito' quiso explicar lo ocurrido: "Es una situación que se debe esclarecer. Con algunas personas detenidas tengo relación. Me dijeron que me desvinculara de este tipo de gente y que estuviera pendiente para que cuando me llamaran, fuera de nuevo a declarar".

"Esto es un proceso muy largo que se va a demorar varios años. El día que me llamen, aquí estoy. A mi me dijeron 'vete para casa', y yo estoy en libertad", aseveró el colombiano.

Por otro lado, defendió su inocencia ante los cargos imputados: "Yo estoy muy tranquilo porque no he hecho nada agravante. Yo no trafico con cocaína ni tengo cocaína en casa. Es un día más de aprendizaje para seguir haciendo las cosas bien. Es una llamada de atención".

Josep Pedrerol quiso preguntarle qué le diría a toda la gente que cree que es culpable: "Yo no tengo que decirle a alguien que me crea o no. No tengo nada que ver en lo que la gente pueda creer o dejar de creer. Soy inocente y no tengo nada que ver con cualquier cosa que tenga que ver con cocaína".

"Hay un indicio lógico porque estoy vinculado con gente de ese mundo. Soy una persona que se acerca a todo el mundo y creo que por eso debo de cambiar y saber medir con quién estoy y hacia donde quiero ir", zanjó Congo.