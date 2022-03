Edu Aguirre llegó muy encendido al plató de 'El Chiringuito de Jugones'. Desde un principio, el tertuliano se mostró muy autocrítico y decepcionado con la actuación del Real Madrid en el Clásico disputado ante el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Hay que hacer autocrítica con este Real Madrid, el Barcelona le ha pasado por encima en el Bernabéu, hay que decir que seguramente Ancelotti se haya equivocado, pero yo no me voy a tirar de su barco, es fútbol", comenzó.

Aguirre no logra entender la actitud de algunos jugadores sobre el terreno de juego: "Hay una cosa que sí me ha sorprendido, me duele y me ha molestado. Los jugadores, durante gran parte del partido, no han sido el Real Madrid, han bajado los brazos. Tú puedes perder tácticamente, Xavi ha ganado a Ancelotti, pero dentro del campo no puede ser que el Barça haya hecho más faltas con un 0-4".

Pero lo que realmente enfadó al tertuliano fueron las decisiones arbitrales. Después de hacer referencia a la peligrosa patada que recibió Vinicius Jr. por parte de Pablo Maffeo ante el Mallorca, que ni siquiera fue señalada por el colegiado, ahora ha sido la entrada de Pierre-Emerick Aubameyang a Toni Kroos la que ha despertado la indignación en parte del madridismo.

"¿Por qué Mateu Lahoz en el VAR no lo pita? Digamos las cosas de verdad, no le apetece a Mateu Lahoz pitarlo, no le apetece expulsar a un jugador del Barcelona en el minuto 10. ¿Ha sido determinante la expulsión? Por supuesto. 80 minutos y con un jugador menos, no te meten cuatro. Mateu Lahoz no ha querido expulsar a Aubameyang", sentenció.

"El VAR es una vergüenza, no vale para nada. Hay que quitar a los linieres porque no valen para nada. Decidme para qué valen, solo para cobrar dietas de la Federación", concluyó contundentemente Edu Aguirre.